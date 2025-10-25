Bakıda və bəzi rayonlarda külək güclənəcək
Ekologiya
- 25 oktyabr, 2025
- 16:13
Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 26-sı axşamdan 27-si səhərədək, bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verib.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bakıda və Abşeron yarımadasında, Şərur, Neftçala, Hacıqabul, Qusar, Xızı, Xaçmaz, Siyəzən, Şabran, Şəki, Oğuz, Qazax, Tovuz, Ağstafa, Gəncə, Şəmkir, Samux, Naftalan, Goranboy, Daşkəsəndə fasilələrlə şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək
Son xəbərlər
17:03
"Qarabağ"ın futbolçusu: "Avrokubokların tarixinə düşmək mənim üçün xoş sürpriz oldu"Futbol
17:00
Azərbaycandakı bankların ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)Maliyyə
16:58
Britaniya Şimali Atlantikada Rusiya sualtı qayıqlarının fəallığının artdığını bildiribDigər ölkələr
16:52
Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən ümumilikdə 25 kq narkotik vasitə aşkarlanıbHadisə
16:45
Anar Sarıyev: "Birinci hissədə etdiyimiz səhvlərin ucbatından toparlana bilmədik"Komanda
16:41
Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQEkologiya
16:40
Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)Maliyyə
16:25
"Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Sərhədçi" ilə oyunda xarakter göstərdik"Komanda
16:21