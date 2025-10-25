İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Bakıda və bəzi rayonlarda külək güclənəcək

    Ekologiya
    • 25 oktyabr, 2025
    • 16:13
    Bakıda və bəzi rayonlarda külək güclənəcək

    Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 26-sı axşamdan 27-si səhərədək, bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verib.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, Şərur, Neftçala, Hacıqabul, Qusar, Xızı, Xaçmaz, Siyəzən, Şabran, Şəki, Oğuz, Qazax, Tovuz, Ağstafa, Gəncə, Şəmkir, Samux, Naftalan, Goranboy, Daşkəsəndə fasilələrlə şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək

    küləkli hava Sarı xəbərdarlıq Bakı şəhəri Abşeron Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    Завтра в Баку и в регионах усилится ветер

    Son xəbərlər

    17:03

    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Avrokubokların tarixinə düşmək mənim üçün xoş sürpriz oldu"

    Futbol
    17:00

    Azərbaycandakı bankların ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    Maliyyə
    16:58

    Britaniya Şimali Atlantikada Rusiya sualtı qayıqlarının fəallığının artdığını bildirib

    Digər ölkələr
    16:52

    Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən ümumilikdə 25 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    16:45

    Anar Sarıyev: "Birinci hissədə etdiyimiz səhvlərin ucbatından toparlana bilmədik"

    Komanda
    16:41

    Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    16:40

    Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    Maliyyə
    16:25

    "Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Sərhədçi" ilə oyunda xarakter göstərdik"

    Komanda
    16:21

    Cari ilin 8 ayında 58 nəfər sığınacaq almaq üçün Azərbaycana gəlib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti