    Завтра в Баку и регионах ожидаются интенсивные осадки

    Экология
    • 09 декабря, 2025
    • 13:13
    10 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 6-9, днем – 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 766 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 85-95%.

    В регионах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, местами ливневого характера, в восточных районах ливни будут интенсивными, в горных районах выпадет снег. Местами не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - ​​10-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - ​​0-5 градусов тепла.

    прогноз погоды ливни туман снег
    Sabah leysan yağacaq
