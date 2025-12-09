Завтра в Баку и регионах ожидаются интенсивные осадки

10 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9, днем – 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 766 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 85-95%.

В регионах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, местами ливневого характера, в восточных районах ливни будут интенсивными, в горных районах выпадет снег. Местами не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - ​​10-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - ​​0-5 градусов тепла.