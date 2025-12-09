İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Sabah leysan yağacaq

    Ekologiya
    • 09 dekabr, 2025
    • 12:56
    Sabah leysan yağacaq

    Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 10-da arabir leysan xarakterli yağış yağacağı, bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi gözlənilir. Gün ərzində ayrı-ayrı yerlərdə aramsız və güclü olacağı ehtimalı var.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 6-9, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 85-95 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, bəzi şərq rayonlarında isə bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 2-7, gündüz 10-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq.

    Son xəbərlər

    13:12
    Foto
    Video

    Zərdabda avtomobil aşıb, bir ailənin iki üzvü ölüb, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    13:10

    Azərbaycanın FIFA referisi UEFA Avropa Liqasının oyununa təyinat alıb

    Futbol
    13:06

    "Şahdəniz" kompressiya platformasının dayaq blokunun tikintisi üzrə müqavilə imzalanıb

    Energetika
    12:58

    "Qızıl top"un qalibi UEFA Çempionlar Liqasının oyununu buraxa bilər

    Futbol
    12:58
    Foto

    Bəhreyn kralı festivalda Azərbaycan heyətinə xüsusi təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    12:56

    Qırğızıstan Azərbaycan peyklərinin imkanlarından istifadə etməyə maraq göstərir

    İKT
    12:56

    Sabah leysan yağacaq

    Ekologiya
    12:33
    Foto

    "Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi" innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib

    Daxili siyasət
    12:29

    Növbəti iki gündə leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti