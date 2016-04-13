В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ 14 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром в отдельных частях столицы и полуострова есть вероятность осадков. Будет преобладать северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-10, днем 15-20 градусов тепла. В Баку ночью ожидается 7-9, днем 17-19 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются дожди. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 15-20 градусов тепла. В горах ночью 0-5, днем 9-14 градусов тепла.