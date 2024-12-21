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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается изморось

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается изморось 22 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
21 декабря 2024 г. 13:20
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается изморось

22 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако ночью и утром в некоторых частях полуострова ожидается изморось. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем - 9-11° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем - 9-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем - 0-5° тепла.

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