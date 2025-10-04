Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 25 градусов тепла

    Экология
    • 04 октября, 2025
    • 12:37
    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 25 градусов тепла

    5 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 15-17, днем - ​​20-25 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - ​​60-65%.

    В регионах Азербайджана в основном без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер, который в некоторых горных и предгорных районах временами усилится.

    Температура воздуха ночью составит 11-16, днем - ​​20-25, в горах ночью 4-8, днем - ​​10-15 градусов тепла.

    прогноз погоды национальная служба гидрометеорологии
    Sabah 25 dərəcə isti olacaq

    Последние новости

    12:43

    В нидерландском аэропорту Схипхол из-за шторма отменены десятки рейсов

    Другие страны
    12:37

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 25 градусов тепла

    Экология
    12:30

    Переговоры между Израилем и ХАМАС пройдут 5 октября в Египте

    Другие страны
    12:29
    Фото

    III Игры СНГ: 12 азербайджанских дзюдоистов прошли в финал - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    12:26

    Предотвращена контрабанда свыше 500 кг наркотиков из Ирана Азербайджан по Каспию

    Происшествия
    12:21
    Фото

    Азербайджанская спортсменка обновила олимпийский рекорд в фигурном катании

    Индивидуальные
    12:10

    Израиль вновь нанес удар по Газе

    Другие страны
    12:04

    В управлении МБА и "Азер-Тюрк Банка" произведены изменения

    Финансы
    11:52

    Президентскую стипендию получат 102 студента, поступившие в вузы в этом году

    Наука и образование
    Лента новостей