Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 25 градусов тепла
Экология
- 04 октября, 2025
- 12:37
5 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 15-17, днем - 20-25 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 60-65%.
В регионах Азербайджана в основном без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер, который в некоторых горных и предгорных районах временами усилится.
Температура воздуха ночью составит 11-16, днем - 20-25, в горах ночью 4-8, днем - 10-15 градусов тепла.
