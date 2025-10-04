İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Sabah 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    • 04 oktyabr, 2025
    • 11:56
    Sabah 25 dərəcə isti olacaq

    Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 15-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80 %, gündüz 60-65 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi yerlərdə arabir duman olacağı ehtimalı var. Şərq küləyi bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 20-25, dağlarda gecə 4-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.

    Bakı Abşeron Hava proqnozu

    Son xəbərlər

    12:06

    Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 8 %-dən çox artırıb

    ASK
    11:58
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın 12 cüdoçusu finala yüksəlib - YENİLƏNİB - 2

    Fərdi
    11:56

    Sabah 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    11:46

    ABB və "Azər-Türk Bank"ın idarəedilməsində dəyişiklik edilib

    Maliyyə
    11:45

    Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan körpələr evinin işçilərinin əməkhaqları artırılıb

    Daxili siyasət
    11:43

    Bu il universitetə qəbul olan 102 tələbə Prezident təqaüdü alacaq

    Elm və təhsil
    11:43
    Foto

    Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında finala yüksəlib

    Komanda
    11:38

    Bakıda belinə banka qoyulan qadın yanıq xəsarətindən ölüb

    Hadisə
    11:37
    Foto

    Azərbaycan təmsilçisi fiqurlu konkisürmədə olimpia rekordunu yeniləyib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti