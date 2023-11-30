Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается

1 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

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1 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который днем сменится умеренным северо-восточным ветром. Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем 13-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%. В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман, в восточных районах - небольшой моросящий дождь. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем 12-17° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал

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