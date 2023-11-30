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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается 1 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
30 ноября 2023 г. 13:08
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается

1 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который днем сменится умеренным северо-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем 13-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман, в восточных районах - небольшой моросящий дождь. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем 12-17° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

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