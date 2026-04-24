Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются осадки
- 24 апреля, 2026
- 12:54
25 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Утром в некоторых пригородных территориях возможны кратковременные осадки. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Умеренный северо-западный ветер к вечеру усилится.
Температура воздуха ночью составит 8-12, днем - 15-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.
В горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются осадки. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы, град, в высокогорных районах выпадет снег. Временами ожидается туман. Умеренный западный ветер ночью и утром местами усилится.
Температура воздуха ночью составит 8-11, днем - 19-24° тепла, в горах ночью - 3-8, днем - 10-15° тепла.