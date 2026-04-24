Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются осадки

25 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Утром в некоторых пригородных территориях возможны кратковременные осадки. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Умеренный северо-западный ветер к вечеру усилится.

Температура воздуха ночью составит 8-12, днем ​​- 15-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются осадки. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы, град, в высокогорных районах выпадет снег. Временами ожидается туман. Умеренный западный ветер ночью и утром местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 8-11, днем ​​- 19-24° тепла, в горах ночью - 3-8, днем ​​- 10-15° тепла.