    Sabah Bakıda yağış yağacağı ehtimalı var

    Ekologiya
    • 24 aprel, 2026
    • 12:22
    Sabah Bakıda yağış yağacağı ehtimalı var

    Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 25-də səhər bəzi şəhərətrafı ərazilərdə qısamüddətli az yağış yağacağı ehtimalı var.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, sabah hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi axşama doğru arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 8-12° isti, gündüz 15-18° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 768 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarında havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısamüddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 8-11° isti, gündüz 19-24° isti, dağlarda gecə 3-8° isti, gündüz 10-15° isti olacaq.

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются осадки

    Son xəbərlər

    13:19

    Vüsal Şıxəliyev: Azərbaycanda innovasiyaya giriş və çıxışın balansının təmin edilməsi vacibdir

    Elm və təhsil
    13:14

    Talqat Aldıbergenov: "Bu il TBNM üzrə konteyner daşınması iki dəfə arta bilər"

    Digər ölkələr
    13:14

    Duşan Vlahoviç "Milan" və "Bavariya"nın maraq dairəsinə düşüb

    Futbol
    13:12

    Ucarda çaqqal insanlara hücum edib, üç nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    13:10
    Foto

    Prezidentin II Dünya müharibəsi iştirakçılarına yardım sərəncamı 2 minə yaxın şəxsə şamil olunacaq

    Sosial müdafiə
    13:10

    Elçin Məmmədov UEFA-nın Klubların Lisenziyalaşdırma Komitəsinin iclasında iştirak edib

    Futbol
    12:52

    Azərbaycanda çimərlik futbolu üzrə Superliqa və Gənclər Liqasının təşkili iyunda nəzərdə tutulub

    Futbol
    12:52

    Kür çayında su səviyyəsinin artması ilə bağlı vəziyyət müzakirə edilib

    İnfrastruktur
    12:51

    Vahid Ələkbərov: "Füzulidəki uşaq bağçası yeni nəslin formalaşmasına stimul verəcək"

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti