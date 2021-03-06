О нас
Report Georgia
Аудио новости

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер Умеренный юго-западный ветер утром сменится сильным северо-западным ветром
Экология
6 марта 2021 г. 13:03
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Умеренный юго-западный ветер утром сменится сильным северо-западным ветром.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем – 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

7 марта в районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, временами ожидаются дожди, в горных территориях возможен снег. Местами туман, ветер западный, на отдельных территориях с порывами.

Температура воздуха составит ночью 2-6, днем – 13-18 градусов тепла, в горах ночью – 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 7 марта на Абшеронском полуострове ожидается сильный северный ветер и большие колебания атмосферного давления, что в основном неблагоприятно для метеозависимых людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Strong wind expected in Baku tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz hava olacaq

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19
6 марта 2021 г. 17:18
Комиссия по вопросам помилования рассмотрела свыше 750 обращений
Комиссия по вопросам помилования рассмотрела свыше 750 обращений
6 марта 2021 г. 14:36
В Губадлы приступил к работе военный госпиталь и фортификационный центр ГПС
ФотоВ Губадлы приступил к работе военный госпиталь и фортификационный центр ГПС
6 марта 2021 г. 12:55
Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских женщин
6 марта 2021 г. 12:22
Завершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
ФотоЗавершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
6 марта 2021 г. 04:02
Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя ПЕА
Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя ПЕА
5 марта 2021 г. 16:40
В ПЕА упразднён Политсовет, создан Совет ветеранов
В ПЕА упразднён Политсовет, создан Совет ветеранов
5 марта 2021 г. 13:18
Азербайджан и Пакистан - пример настоящего братства и дружбы
Азербайджан и Пакистан - пример настоящего братства и дружбы
5 марта 2021 г. 11:16
Направленные Фондом YAŞAT в Турцию 4 гази вернулись после выздоровления
ФотоНаправленные Фондом YAŞAT в Турцию 4 гази вернулись после выздоровления
5 марта 2021 г. 11:12
Президент Азербайджана выступил на саммите ОЭС - ОБНОВЛЕНО
Президент Азербайджана выступил на саммите ОЭС - ОБНОВЛЕНО
4 марта 2021 г. 23:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi