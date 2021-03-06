Завтра в Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер

Умеренный юго-западный ветер утром сменится сильным северо-западным ветром

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Умеренный юго-западный ветер утром сменится сильным северо-западным ветром.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем – 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

7 марта в районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, временами ожидаются дожди, в горных территориях возможен снег. Местами туман, ветер западный, на отдельных территориях с порывами.

Температура воздуха составит ночью 2-6, днем – 13-18 градусов тепла, в горах ночью – 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 7 марта на Абшеронском полуострове ожидается сильный северный ветер и большие колебания атмосферного давления, что в основном неблагоприятно для метеозависимых людей.