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Завтра в Баку и на Абшероне ожидается морозная погода

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается морозная погода Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 0-2 градуса мороза, днем 5-7 градусов тепла
Экология
21 января 2021 г. 12:58
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается морозная погода

22 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 0-2 градуса мороза, днем 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 775 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

22 января в районах Азербайджана в основном без осадков. Местами туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза, днем 4-7 градусов тепла, в горах ночью 10-15, в высокогорных районах 18-23, днем 0-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололед.

Согласно-медико-метеорологическому прогнозу, 22 января ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

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