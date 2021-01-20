Прогноз погоды на 21 января

21 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, местами мокрый снег, снег, который постепенно к вечеру прекратится.

21 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, местами мокрый снег, снег, который постепенно к вечеру прекратится.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер к вечеру ослабеет.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 0 градусов, днем 1-3 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 мм до 776 мм ртутного столба, относительная влажность 80-90%.

21 января в районах Азербайджана временами ожидаются осадки, местами снег, днем в основном без осадков. Местами туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем 4-7 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 3-7 градусов мороза. В горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололед.