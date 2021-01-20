О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды на 21 января

Прогноз погоды на 21 января 21 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, местами мокрый снег, снег, который постепенно к вечеру прекратится.
Экология
20 января 2021 г. 12:44
Прогноз погоды на 21 января

21 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, местами мокрый снег, снег, который постепенно к вечеру прекратится.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер к вечеру ослабеет.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 0 градусов, днем 1-3 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 мм до 776 мм ртутного столба, относительная влажность 80-90%.

21 января в районах Азербайджана временами ожидаются осадки, местами снег, днем в основном без осадков. Местами туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем 4-7 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 3-7 градусов мороза. В горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололед.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu

Новости партнеров

Другие новости из категории

Высота снежного покрова в Гахе достигает 43 см
Высота снежного покрова в Гахе достигает 43 см
20 января 2021 г. 12:38
В регионах Азербайджана наблюдаются осадки в виде дождя и снега
В регионах Азербайджана наблюдаются осадки в виде дождя и снега
19 января 2021 г. 20:44
В Баку пошел первый снег
В Баку пошел первый снег
19 января 2021 г. 20:22
Полиэтиленовые пакеты будут доступны за деньги
Полиэтиленовые пакеты будут доступны за деньги
19 января 2021 г. 17:45
Названа причина загрязнения атмосферного воздуха в Азербайджане
Названа причина загрязнения атмосферного воздуха в Азербайджане
19 января 2021 г. 17:31
В Азербайджане создадут 8 региональных полигонов для отходов
В Азербайджане создадут 8 региональных полигонов для отходов
19 января 2021 г. 17:20
Представитель МЭПР о загрязнении Каспийского моря
Представитель МЭПР о загрязнении Каспийского моря
19 января 2021 г. 17:11
Прогноз погоды в Азербайджане на 20 января
Прогноз погоды в Азербайджане на 20 января
19 января 2021 г. 13:57
Высота волн на Каспии достигла 2,8 метра, в регионах выпал снег
Высота волн на Каспии достигла 2,8 метра, в регионах выпал снег
18 января 2021 г. 21:33
Завтра в Баку ожидается снег
Завтра в Баку ожидается снег
18 января 2021 г. 14:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi