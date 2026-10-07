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    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность

    Экология
    • 07 октября, 2026
    • 13:05
    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем в некоторых пригородных районах возможен кратковременный дождь, будет преобладать северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 15-18° тепла, днем 19-23° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-75%, днем 55-60%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых восточных районах ожидается кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 12-17° тепла, днем 21-26° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq
    Azerbaijan weather forecast for October 8
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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