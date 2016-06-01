​Завтра в Баку ожидается дождь, в некоторых районах прогнозируется град

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в течение дня в столице и на полуострове возможны дожди, местами интенсивного характера.

Будет преобладать северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 13-19, днем 21-26 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 17-19, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм рт.ст., относительная влажность 75-85%.

2 июня в районах Азербайджана возможны грозы, дожди, которые местами могут принять интенсивный характер, прогнозируется град. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха в низменных районах составит 14-19, днем 26-31 градус тепла, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.