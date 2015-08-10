Завтра в регионах Азербайджана столбики термометров поднимутся до 38 градусов

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 11 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-26, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 32-34 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 24-29 градусов тепла.