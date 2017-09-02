Завтра в Баку ожидается 33, в районах 37 градусов тепла

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 3 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 23-25, днем 28-33 градуса тепла. В Баку ночью ожидается 23-25, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 50-60%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 26-27, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозы, дожди. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью ожидается 14-19, днем 24-29 градусов тепла.