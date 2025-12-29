Завтра в Азербайджане выпадет снег, прогнозируется сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 30 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что ночью и утром в некоторых местах возможна изморось. Умеренный юго-западный ветер сменится утром временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 0-3, днем - 6-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 751 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются переменные осадки, выпадет снег. Днем в основном без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать западный ветер, с усилением на отдельных территориях.

Температура воздуха ночью составит 1-6° мороза, в некоторых местах до 2° тепла, днем 6-10° тепла, в горах ночью 7-10° мороза, в высокогорных районах 11-15° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололед.