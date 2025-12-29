Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Завтра в Азербайджане выпадет снег, прогнозируется сильный ветер

    Экология
    • 29 декабря, 2025
    • 12:33
    Завтра в Азербайджане выпадет снег, прогнозируется сильный ветер

    В Баку и на Абшеронском полуострове 30 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Было отмечено, что ночью и утром в некоторых местах возможна изморось. Умеренный юго-западный ветер сменится утром временами усиливающимся северо-западным ветром.

    Температура воздуха ночью составит 0-3, днем - 6-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 751 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

    В районах Азербайджана местами прогнозируются переменные осадки, выпадет снег. Днем в основном без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать западный ветер, с усилением на отдельных территориях.

    Температура воздуха ночью составит 1-6° мороза, в некоторых местах до 2° тепла, днем 6-10° тепла, в горах ночью 7-10° мороза, в высокогорных районах 11-15° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололед.

    прогноз погоды дождь снег гололед
    Sabah rayonlara qar yağacaq, güclü külək əsəcək - PROQNOZ

    Последние новости

    13:27

    Генпрокуратура предупреждает: Участие граждан Азербайджана в российско-украинской войне является уголовным преступлением

    Происшествия
    13:26
    Фото
    Видео

    Документальный фильм Baku TV получил кинопремию "Золотая фея – 2025"

    Медиа
    13:26

    В Турции в ходе операции против ИГИЛ погибли трое полицейских, ранены восемь - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    13:23

    В России женщина заживо сожгла трех человек после ссоры

    Другие страны
    13:21

    ЕК: Председательство в Совете ЕС с 1 января 2026 года перейдет к Кипру

    Другие страны
    13:21

    Президент Украины назвал ключевое условие для отмены военного положения

    Другие страны
    13:19

    Зеленский не исключает возможности встречи с РФ после переговоров с США и Европой в январе

    Другие страны
    13:11

    Министр молодежи и спорта: Мы наметили планы и цели на следующую олимпиаду

    Индивидуальные
    13:11

    Зеленский предложил Трампу предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет

    Другие страны
    Лента новостей