    Экология
    • 01 ноября, 2025
    • 13:13
    Завтра в Азербайджане временами ожидаются осадки

    В Баку и на Абшеронском полуострове 2 ноября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако к ночи местами возможен дождь.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 11-15, днем - 17-20 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 765 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых восточных районах временами пройдут осадки, возможны грозы. На отдельных территориях ожидается туман, будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 17-22 градуса тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.

    Sabah bəzi yerlərə yağış yağacaq
    Azerbaijan weather forecast for November 2

