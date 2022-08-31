Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов тепла

1 сентября Баку и на Абшеронском полуострове пройдет в основном без осадков.

1 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 33-38° тепла, в Баку ночью 23-25°, днем 36-38° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-75%, днем 25-30%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 35-39° тепла, в горах ночью 12-17°, днем 24-29° тепла.