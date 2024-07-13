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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов 14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.
Экология
13 июля 2024 г. 13:03
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов

14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%, днем - 30-35%.

В районах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков, однако днем в некоторых местах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью 11-16°, днем - 20-25° тепла.

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