Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов

14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%, днем - 30-35%.

В районах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков, однако днем в некоторых местах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26°, днем - 33-38° тепла, в горах ночью 11-16°, днем - 20-25° тепла.