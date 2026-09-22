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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34°

    Экология
    • 22 сентября, 2026
    • 12:34
    Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34°

    Завтра в Азербайджане ожидается 34° тепла.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная погода, преимущественно без осадков.

    Ночью и утром местами возможен слабый туман. Юго-западный ветер утром сменится умеренным юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 19-21°, днем ​​- 27-30° тепла. Атмосферное давление упадет с 761 мм ртутного столба до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем ​​- 60-65%.

    В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром в горных районах ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 18-22°, днем ​​- 29-34° тепла, в горах ночью - 10-15°, днем ​​- 20-25° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah Azərbaycanda 34 dərəcə isti olacaq
    Temperatures to reach 34 C in Azerbaijan tomorrow

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