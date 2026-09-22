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    Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношения

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 21:08
    Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношения

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с коллегой из Джибути Абдулкадером Хусейном Омаром на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

    Согласно информации, стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, подчеркнув важность продолжения политического диалога и контактов на высшем уровне.

    На встрече особое внимание было уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической, образовательной и гуманитарной сферах.

    Были также обсуждены вопросы координации и взаимной поддержки в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества (ОИС), Движения неприсоединения (ДН) и других многосторонних платформ.

    Министры также обсудили подготовку Азербайджана к проведению Саммита ОИС в 2027 году и предстоящее председательство в данной организации.

    Кроме того, стороны обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке, подчеркнув важность деэскалации напряженности в регионе.

    Джейхун Байрамов Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Джибути
    Ceyhun Bayramov Cibuti XİN başçısı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib
    Azerbaijani, Djiboutian Foreign Ministers hold talks in New York

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