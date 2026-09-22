Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с коллегой из Джибути Абдулкадером Хусейном Омаром на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

Согласно информации, стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, подчеркнув важность продолжения политического диалога и контактов на высшем уровне.

На встрече особое внимание было уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической, образовательной и гуманитарной сферах.

Были также обсуждены вопросы координации и взаимной поддержки в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества (ОИС), Движения неприсоединения (ДН) и других многосторонних платформ.

Министры также обсудили подготовку Азербайджана к проведению Саммита ОИС в 2027 году и предстоящее председательство в данной организации.

Кроме того, стороны обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке, подчеркнув важность деэскалации напряженности в регионе.