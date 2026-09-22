Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношения
- 22 сентября, 2026
- 21:08
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с коллегой из Джибути Абдулкадером Хусейном Омаром на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.
Согласно информации, стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, подчеркнув важность продолжения политического диалога и контактов на высшем уровне.
На встрече особое внимание было уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической, образовательной и гуманитарной сферах.
Были также обсуждены вопросы координации и взаимной поддержки в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества (ОИС), Движения неприсоединения (ДН) и других многосторонних платформ.
Министры также обсудили подготовку Азербайджана к проведению Саммита ОИС в 2027 году и предстоящее председательство в данной организации.
Кроме того, стороны обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке, подчеркнув важность деэскалации напряженности в регионе.
On the sidelines of #UNGA81, Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan🇦🇿 Jeyhun Bayramov met with Abdoulkader Houssein Omar, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Djibouti🇩🇯.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 22, 2026
The sides reviewed the current state and prospects of 🇦🇿-🇩🇯 relations, stressing… pic.twitter.com/Ux9O9Bpwaj