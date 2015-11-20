Завтра в Азербайджане осадки не ожидаются

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Завтра в Азербайджане в основном без осадков.

Как сообщил Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 21 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать юго-западный ветер, который днем усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8, днем 13-16 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 до 763 мм.рт.ст., относительная плотность ночью составит 70-80, днем 50-55 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Прогнозируется временами усиливающийся юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 21-22 ноября нормальное суточное течение метеорологических факторов будет благоприятным для метеочувствительных людей, однако днем усиление южного ветра может вызвать дискомфорт.