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    Завтра в Азербайджане температура воздуха повысится до 29 градусов тепла

    На территории страны ожидается погода без осадков

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

    Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в столице и на полуострове местами ожидается слабый туман. Днем южный ветер сменится северо-западным.

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 10-13, днем 18-23 градуса тепла, в Баку ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.

    26 апреля в районах Азербайджана в основном без осадков. Утром местами будет туман. Прогнозируется западный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 24-29 градусов тепла, в горах 7-12, днем 18-23 градуса тепла.

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