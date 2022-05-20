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В Азербайджане пройдут дожди

В Азербайджане пройдут дожди 21 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменчивая облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков
Экология
20 мая 2022 г. 12:58
В Азербайджане пройдут дожди

21 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и утром местами вероятны дожди.

Умеренный северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным юго-западным. Температура воздуха ночью составит 12-14°, днем 18-22°, в Баку ночью 12-14°, днем 19-21°. Атмосферное давление понизится с 767 мм рт. ст. до 764 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана завтра будет преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами ожидаются грозы, временами дожди. В утренние часы ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12°, днем 20-25°, в горах ночью 0-5°, днем 6-11°.

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