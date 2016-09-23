Завтра в Азербайджане прогнозируются сильные дожди

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет наблюдаться нестабильная погода, прогнозируется сильный северо-западный ветер, временами дожди.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в некоторых местах осадки будут интенсивного характера, возможны грозы.

Ночью температура воздуха составит 16-19°С, днем - 19-22°С, в Баку ночью будет 16-18°С, днем - 19-21°С.

Атмосферное давление поднимется с 758 до 765 мм рт. ст. Относительная влажность составит 85-95%.

24 сентября в районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19°С, днем - 20-25°С, в горах ночью - 6-11°С, днем - 11-16°С.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 24 сентября дождливая погода на фоне сильного северного ветра на Абшеронском полуострове, снижение температуры воздуха по сравнению с предыдущими днями будут неблагоприятны для метеочувствительных людей. Днем 25 сентября и 26 сентября слабые и умеренные колебания метеорологических факторов будут благоприятными.