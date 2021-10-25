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Завтра в Азербайджане прогнозируется дождь, снег и сильный ветер

Завтра в Азербайджане прогнозируется дождь, снег и сильный ветер Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 26 октября.
Экология
25 октября 2021 г. 12:52
Завтра в Азербайджане прогнозируется дождь, снег и сильный ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 26 октября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, местами - интенсивные осадки.

Сильный северо-западный ветер стихнет к вечеру. Температура воздуха ночью составит 7-9°, днем - 10-12° тепла. В Баку ночью - 7-9°, днем - 10-12° тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 мм до 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 80-90%.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются дожди, в горных территориях - снег. Ночью и утром местами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем - 12-16° тепла, в горах ночью ожидается от 2° мороза до 3° тепла, днем - 3-6° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for October 26
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış, qar yağacaq, güclü külək əsəcək

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