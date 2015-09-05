Завтра в Азербайджане ожидается 37 градусов тепла

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку будет 35 градусов тепла.

Как сообщили Report в бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 6 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Днем будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 33-35 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Однако, вечером и ночью в некоторых северных и восточных районах возможны грозы и дожди. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 32-37 градусов тепла, в горах ночью - 13-18, днем - 24-29 градусов тепла.