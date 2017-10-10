Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки и сильный ветер

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 11 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность, временами осадки. Будет преобладать местами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-16, днем 16-20 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 14-16, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.

11 октября в районах Азербайджана ожидаются грозы, местами осадки, в некоторых местах ливни.

Скорость западного ветра на отдельных территориях будет усиливаться.

Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью ожидается 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, незначительное снижение температуры на Абшеронском полуострове 11-12 октября на фоне временами усиливающегося северного ветра и дождливой погоды будут в основном неблагоприятны для метеочувствительных людей.

МЭПР предупреждает, что в Баку и на Абшеронском полуострове 11-13 октября ожидаются нестабильные погодные условия, местами дожди, которые могут принять интенсивный характер.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. По сравнению с предыдущими днями, столбики термометров опустятся на 4-6 градусов.