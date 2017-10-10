 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки и сильный ветер

    Столбики термометров опустятся на 4-6 градусов

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 11 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность, временами осадки. Будет преобладать местами усиливающийся северо-западный ветер.

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-16, днем 16-20 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 14-16, днем 17-19 градусов тепла.

    Атмосферное давление повысится с 761 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.

    11 октября в районах Азербайджана ожидаются грозы, местами осадки, в некоторых местах ливни.

    Скорость западного ветра на отдельных территориях будет усиливаться.

    Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью ожидается 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

    Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, незначительное снижение температуры на Абшеронском полуострове 11-12 октября на фоне временами усиливающегося северного ветра и дождливой погоды будут в основном неблагоприятны для метеочувствительных людей.

    МЭПР предупреждает, что в Баку и на Абшеронском полуострове 11-13 октября ожидаются нестабильные погодные условия, местами дожди, которые могут принять интенсивный характер.

    Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. По сравнению с предыдущими днями, столбики термометров опустятся на 4-6 градусов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi