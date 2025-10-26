Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 26 октября, 2025
    • 13:07
    Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Однако в ночь на 26–27 число и утром в отдельных районах возможны дождь и гроза. Переменный северо-западный ветер будет днем сменяться умеренным юго-восточным.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 14–16°С, днем - 18–20°С. Атмосферное давление повысится с 759 до 763 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 80–85 %, днем - 60–70 %.

    В районах Азербайджана погода преимущественно без осадков. Однако ночью в отдельных местах возможны кратковременные дожди и грозы. Местами осадки могут быть ливневыми, возможен град, в высокогорных районах - мокрый снег. В отдельных местах возможен туман. На западе в ночь и утром ветер усилится.

    Температура воздуха ночью составит 12–17°С, днем - 20–25°С; в горах ночью 2–7°С, днем 10–15°С.

    Sabah Bakıda yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

    Лента новостей