    Ekologiya
    26 oktyabr, 2025
    12:57
    Sabah Bakıda yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

    Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 26-dan 27-nə gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib. Məlumata əsasən havanın temperaturu gecə 14-16° isti, gündüz 18-20° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-85 %, gündüz 60-70 % olacaq.

    Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi gecə və səhər bəzi yerlərdə güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 12-17° isti, gündüz 20-25° isti, dağlarda gecə 2-7° isti, gündüz 10-15° isti olacaq.

    Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

    12:57

    Sabah Bakıda yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

    Ekologiya
    12:54

    Tramp: Müharibələri dayandırmağı sevirəm

    Digər ölkələr
    12:45

    Rusiyanın Kiyevə dron hücumu nəticəsində üç nəfər ölüb, 27 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:36
    Foto

    İsrail səfirliyi: Musiqinin gücü mədəniyyətlərimizin, ölkələrimizin əlaqələrini möhkəmləndirir

    Xarici siyasət
    12:30
    Foto

    AFFA-da "Futbolda Uşaqların Hüquqlarının Qorunması" mövzusunda seminar təşkil olunub

    Futbol
    12:22
    Foto

    Azərbaycan boksçuları Avropa çempionatını 8 medalla başa vurub

    Fərdi
    12:20

    Tramp: Sabah Si Cinpinlə görüşəcəyəm

    Digər ölkələr
    12:13
    Video

    Ağdaşda ağır yol qəzası baş verib, ölənlər var - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:08

    "Formula-1" çempionatının 20-ci mərhələsi başlayıb

    Formula 1
