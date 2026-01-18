Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег

    Экология
    • 18 января, 2026
    • 12:42
    Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег

    Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северо-восточный ветер.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в ночь с 18 на 19 января и вечером возможны кратковременные осадки, которые местами будут усиливаться, в ряде пригородов ожидается мокрый снег.

    Температура воздуха ночью составит 0-2° тепла, днем 2-4° тепла. Атмосферное давление понизится с 771 мм ртутного столба до 768 мм. Относительная влажность составит 70-80%.

    В ряде районов Азербайджана ожидаются дождь и снег. Местами будет наблюдаться интенсивные осадки, а также туман. Умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

    Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 1-4° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорье 13-17° мороза, днем 3-7° мороза.

    В горных и предгорных районах ожидается гололед.

    Азербайджан прогноз погоды туман гололед снег
    Sabah qar yağacaq

    Последние новости

    12:42

    Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег

    Экология
    12:30

    В Таджикистане ликвидировали проникших из Афганистана террористов

    В регионе
    12:19

    В Германии открылся дом Азербайджана и воскресная школа

    Диаспора
    12:18

    В Казахстане разработали крупнейшую ИИ-модель для распознавания тюркских языков

    В регионе
    12:06

    В Португалии началось голосование на президентских выборах

    Другие страны
    12:04

    Один из районов Сирии освобожден от YPG

    Другие страны
    11:49

    В горных и предгорных районах Азербайджана идет снег

    Экология
    11:39

    Гонконг намерен стать мировым центром торговли золотом

    Другие страны
    11:23

    Двукратный чемпион НБА задержан в США

    Командные
    Лента новостей