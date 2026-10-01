Завтра в Азербайджане ожидается ливень
- 01 октября, 2026
- 13:34
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В Баку и на Абшеронском полуострове 2 сентября вечером местами ожидается кратковременный дождь, гроза, а ближе к ночи есть вероятность ливня.
Как сообщает Report, об этом проинформировала Национальная гидрометеорологическая служба.
Сообщается, что ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем временами усилится.
Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем 21-26° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.
В районах Азербайджана местами прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных местах есть вероятность ливня, грозы, града, в высокогорных районах - снега, а вечером - усиления осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Умеренный западный ветер на отдельных территориях днем временами усилится.
Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем 23-27° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 10-15° тепла.