Завтра в Азербайджане ожидается изморось

29 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня местами не исключается моросящий дождь.

Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-11, днем - ​​14-17 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 769 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - ​​70-75%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых восточных районах ночью и утром ожидаются изморось и туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем ​​- 13-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем ​​- 7-10 градусов тепла.