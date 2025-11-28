Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Завтра в Азербайджане ожидается изморось

    Экология
    • 28 ноября, 2025
    • 12:52
    Завтра в Азербайджане ожидается изморось

    29 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня местами не исключается моросящий дождь.

    Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-11, днем - ​​14-17 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 769 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - ​​70-75%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых восточных районах ночью и утром ожидаются изморось и туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 4-8, днем ​​- 13-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем ​​- 7-10 градусов тепла.

    прогноз погоды служба гидрометеорологии изморось
    Şənbə günü çiskinli yağış yağacaq

    Последние новости

    13:26

    Садиг Алиев: Уровень занятости населения на освобожденных территориях составляет около 92%

    Социальная защита
    13:24

    TƏBİB внедряет модульный проект для контроля и обеспечения лекарствами больных диабетом

    Здоровье
    13:22

    ЦБА: Новая госпрограмма расширит финансовую инклюзивность по 5 направлениям

    Финансы
    13:22
    Фото

    В поселок Гырмызы Базар отправилась очередная группа жителей

    Внутренняя политика
    13:21

    Орхан Мамедов: В Азербайджане 44% наемных работников задействованы в секторе МСБ

    Бизнес
    13:19
    Фото

    Азербайджан и Турция обменялись опытом в сфере агротуризма

    Туризм
    13:15

    Экспортные доходы "AzerGold" увеличились более чем на 78%

    Промышленность
    13:11

    За выборами в Кыргызстане проследят 25 наблюдателей от Азербайджана

    Внешняя политика
    13:11

    В Туркменистане легализовали майнинг криптовалют и криптобиржи

    В регионе
    Лента новостей