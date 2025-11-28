İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Şənbə günü çiskinli yağış yağacaq

    Ekologiya
    • 28 noyabr, 2025
    • 12:14
    Şənbə günü çiskinli yağış yağacaq

    Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 29-da hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, gün ərzində bəzi yerlərdə fasilələrlə çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var.

    Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-11, gündüz 14-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 80-85 %, gündüz 70-75 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarda çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 4-8, gündüz 13-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti çiskinli yağış

    Son xəbərlər

    12:24

    Sadiq Əliyev: Azad olunan ərazilərdə əhalinin məşğulluq səviyyəsi 92 %-in üzərindədir

    Sosial müdafiə
    12:22

    Ağdamın Xıdırlı kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:21

    Bu il Azərbaycanda 300 min manatdan çox əlavə gömrük ödənişləri büdcəyə daxil edilib

    Biznes
    12:21
    Foto

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi Beynəlxalq Simpoziumda təmsil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    12:18

    Tailandda daşqın qurbanlarının sayı 110 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    12:18

    TDT çərçivəsində ortaq seriallar və uşaq kontenti yaradıla bilər

    Xarici siyasət
    12:16

    Nazir müavini: TDT ölkələri media sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməlidir

    Xarici siyasət
    12:14

    Şənbə günü çiskinli yağış yağacaq

    Ekologiya
    12:10

    Anar Bağırov: Hüquqşünas peşəsi üzrə qəbul artırılmasa, gələcəkdə böyük problemlərlə qarşılaşacağıq

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti