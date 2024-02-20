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Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода

Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода 21 февраля в Азербайджане ожидается дождливая погода, местами выпадет снег.
Экология
20 февраля 2024 г. 12:53
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода

21 февраля в Азербайджане ожидается дождливая погода, местами выпадет снег.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В некоторых частях полуострова не исключаются переменные осадки. Ночью и утром возможен слабый туман. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем - 5-7° тепла. Атмосферное давление повысится с 769 до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах возможны осадки в виде снега. Временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем - 6-10° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

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