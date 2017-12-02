Завтра в Азербайджане ожидается дождь

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 3 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь, местами интенсивный. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 775 мм ртутного столба. Относительная влажность - 80-90%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако в некоторых восточных районах ожидаются дожди. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 9-13 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.