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Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла

Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла 3 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадки не ожидаются.
Экология
2 июня 2023 г. 13:07
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла

3 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадки не ожидаются.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром в пригородных территориях ожидается туман.

Будет преобладать умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 26-31° тепла. Атмосферное давление в пределах нормы - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана будет дождливо. В отдельных местах ожидаются ливни, грозы и град. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 29-34° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 13-18°, местами 20-25° тепла.

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