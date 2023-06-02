Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла

3 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадки не ожидаются.

3 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадки не ожидаются.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром в пригородных территориях ожидается туман.

Будет преобладать умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 26-31° тепла. Атмосферное давление в пределах нормы - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана будет дождливо. В отдельных местах ожидаются ливни, грозы и град. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 29-34° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 13-18°, местами 20-25° тепла.