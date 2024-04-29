Завтра в Азербайджане ожидается до 32 градусов тепла

30 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

30 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать юго-восточный ветер, который ближе к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем - 25-30° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%, днем - 30-40%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, грозы, град, ночью и утром местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем - 27-32° тепла, в горах ночью 10-15°, днем - 15-20° тепла.