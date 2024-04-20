Завтра в Азербайджане ожидается до 30 градусов тепла

21 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый туман.

21 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый туман.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем - 23-28° тепла. Атмосферное давление понизится с 756 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются осадки, которые местами будут интенсивными, возможны грозы, град, в высокогорных районах - снег, местами не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем - ​​25-30° тепла, в горах ночью 7-12°, днем ​​- 13-18° тепла.