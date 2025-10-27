Завтра в Азербайджане ожидается до 27° тепла

28 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17, днем - ​​21-26° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - ​​60-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем ​​- 22-27, в горах ночью - 4-9, днем - ​​13-18° тепла.