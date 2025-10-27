Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Завтра в Азербайджане ожидается до 27° тепла

    Экология
    • 27 октября, 2025
    • 13:01
    Завтра в Азербайджане ожидается до 27° тепла

    28 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 14-17, днем - ​​21-26° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - ​​60-65%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 10-15, днем ​​- 22-27, в горах ночью - 4-9, днем - ​​13-18° тепла.

    прогноз погоды служба гидрометеорологии
    Sabah 27 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Последние новости

    13:24

    Врач-онколог: В Азербайджане у мужчин стали чаще выявлять рак молочной железы

    Здоровье
    13:14

    AYNA обновило 35% автобусного парка для междугородних перевозок из Баку

    Инфраструктура
    13:09

    Против 41 человека возбуждены уголовные дела после акции протеста в Гюмри

    В регионе
    13:04

    В Милли Меджлисе пройдет международная парламентская конференция

    Милли Меджлис
    13:03
    Фото

    Второй Международный Симпозиум "Baku Steel Art" стартовал в Баку

    Бизнес
    13:01

    Завтра в Азербайджане ожидается до 27° тепла

    Экология
    12:50

    BP впервые применит систему BORIS на Каспии

    Энергетика
    12:43

    Объем транспортировки нефти по БТД через территорию Турции сократился более чем на 5%

    Энергетика
    12:41

    В России таможенники нашли чучело сиамского крокодила в багаже пассажирки

    Другие страны
    Лента новостей