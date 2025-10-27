İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Sabah 27 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Sabah 27 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    • 27 oktyabr, 2025
    • 12:33
    Sabah 27 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Azərbaycanda oktyabrın 28-də 27 dərəcə isti olacağı gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 21-26 isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 80-85 %, gündüz 60-65 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi yerlərdə arabir duman olacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 22-27, dağlarda gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.

    Hava proqnozu isti hava oktyabr havası
    Завтра в Азербайджане ожидается до 27° тепла

