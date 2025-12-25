İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Azərbaycanda mal-qaranın çəki artımı ilə bağlı statistik müayinə keçiriləcək

    • 25 dekabr, 2025
    • 13:44
    Azərbaycanda mal-qaranın çəki artımı ilə bağlı statistik müayinə keçiriləcək

    Azərbaycanda mal-qaranın çəki artımına, ət çıxımına dair birdəfəlik seçmə statistik müayinə keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı sərəncamla təsdiqlənmiş "Rəsmi statistikanın inkişafına dair 2026–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nda öz əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, statistik müayinə 2026-2027-ci illəri əhatə edəcək. İşin əsas icraçısı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yardımçı icraçısı isə Dövlət Statistika Komitəsi olacaq.

    Bununla bağlı, mal-qaranın çəki artımına, ət çıxımına dair seçmə statistik müayinə formasının və metodoloji göstərişlərin hazırlanması, seçmə şəbəkəsi formalaşdırılması nəzərdə tutulur.

