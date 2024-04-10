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Завтра в Азербайджане ожидается до 20 градусов тепла

Завтра в Азербайджане ожидается до 20 градусов тепла 11 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
10 апреля 2024 г. 13:04
Завтра в Азербайджане ожидается до 20 градусов тепла

11 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых частях полуострова есть вероятность выпадения осадков. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем ​​- 12-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, местами ливневого характера, грозы и град. В высокогорных районах выпадет снег. Вечером осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах будет наблюдаться туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем - ​​15-20° тепла, в горах ночью 0-4°, днем - 4-8° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for April 11
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 17, rayonlarda 20 dərəcə isti olacaq

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