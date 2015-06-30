​Завтра в Азербайджане ожидается 33 градуса тепла

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ 1 июля в Баку ожидается 33 градуса тепла. Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадки не ожидаются. Будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого в дневные часы местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 22-25, днем 28-33 градуса тепла.

1 июля в районах Азербайджана в основном без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью 14-19, днем 25-30 градусов тепла.