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Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

Завтра в Азербайджане осадков не ожидается Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
29 ноября 2023 г. 13:08
Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером умеренный юго-западный ветер сменится северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 13-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 763 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 11-16° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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