Завтра температура воздуха в Азербайджане повысится до 32 градусов

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром в некоторых местах полуострова вероятны кратковременные дожди.

Прогнозируется временами усиливающийся умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 18-21°С, днем - 25-30°С, в Баку ночью будет 18-20°С, днем - 27-29°С.

Атмосферное давление снизится с 760 до 754 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-75%, днем - 55-60%.

21 сентября в районах Азербайджана в основном без осадков. Утром местами возможен туман. Однако вечером в некоторых северных и западных районах вероятны грозы и кратковременные дожди. Будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19°С, днем - 27-32°С, в горах ночью - 9-14°С, днем - 16-21°С.