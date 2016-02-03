Температура в Азербайджане повысится до 18 градусов тепла

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается в основном безоблачная погода.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром в столице и в отдельных частях полуострова прогнозируется туман. Будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 12-16 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 12-16 градусов тепла.

4 февраля в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Умеренный юго-западный ветер усилится в горных районах.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, в высокогорье 5-10 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.