    Завтра ряде районов Азербайджана ожидаются дожди и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    • 09 октября, 2025
    • 18:34
    В первой половине дня 10 октября в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются переменчивые дожди и грозы.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Местами ожидаются кратковременные дожди ливневого характера, град, в высокогорных районах возможен мокрый снег.

    Sabah bəzi rayonlara yağış və sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

