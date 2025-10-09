Завтра ряде районов Азербайджана ожидаются дожди и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Экология
- 09 октября, 2025
- 18:34
В первой половине дня 10 октября в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются переменчивые дожди и грозы.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Местами ожидаются кратковременные дожди ливневого характера, град, в высокогорных районах возможен мокрый снег.
