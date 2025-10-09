Завтра ряде районов Азербайджана ожидаются дожди и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В первой половине дня 10 октября в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются переменчивые дожди и грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Местами ожидаются кратковременные дожди ливневого характера, град, в высокогорных районах возможен мокрый снег.